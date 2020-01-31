"Киберполиция, мы ох...ели!" Украинским СМИ предложили установить скрипт, отслеживающий IP анонимных читателей

Ряд региональных изданий получили от украинской киберполиции предложение инсталлировать программу деанонимизации посетителей сайтов. В коалиции "За свободный интернет" инициативу правоохранителей расценили как посягательство на частную жизнь пользователей сети и нарушение права на свободу выражения мнений.

Интернет-издание "Полтавщина" сообщило 30 января в Facebook, что получило от областного отдела противодействия киберпреступлениям департамента киберполиции Украины письмо с предложением разместить на сайте издания программный скрипт, позволяющий идентифицировать анонимных пользователей.

"Заинтересованы ли вы в инсталлировании данного скрипта в программный код вашего сайта? В случае согласия с вами свяжется сотрудник отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области", – говорится в письме за подписью и.о. начальника отдела Янины Криулиной.

Редакция издания "Полтавщина" заявила, что не будет размещать этот скрипт у себя на сайте.

"Уважаемая киберполиция, мы ох...ели от вашего предложения. Мы уже привыкли, что власть регулярно пытается законодательно ввести цензуру в интернете, но давать полиции доступ к серверу СМИ, устанавливая там "бэкдор", – это уже слишком, какими бы благими целями это ни оправдывалось. Ни один ваш код на нашем сайте мы не будем устанавливать", – отметили журналисты.

Аналогичные письма получили полтавские сайты "Коло" и “Новини Полтавщини”, выяснил Институт массовой информации (ИМИ).

31 января редакторы трех волынских онлайн-медиа сообщили ИМИ, что к ним также обращались из киберполиции с предложением установить на сайтах программный скрипт, который позволит вычислять скрытый IP пользователей.

Коалиция "За свободный интернет" заявила, что инициатива киберполиции противоречит Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека, посягает на частную жизнь пользователей сети и нарушает право на свободу выражения мнений.

"Осознавая потребность в предупреждении преступности в сети, коалиция считает такие меры непропорциональными и недопустимыми, поскольку этот скрипт (с до конца не известными техническими характеристиками) может позволить собирать данные обо всех посетителях того или иного сайта, независимо от того, осуществляют ли они незаконные действия (к примеру, язык вражды в комментариях), и независимо от воли сайта предоставлять такую информацию", – сказано в заявлении коалиции.

Подобные программы нарушают права на анонимность источников, разоблачающих коррупцию, добавили авторы обращения. Они призвали СМИ отказаться от инсталлирования любых программ, которые деанонимизируют пользователей.

Лидер "Украинского киберальянса" Шон Таунсенд написал в Facebook, что код скрипта уже удалили с сайта киберполиции Украины, однако в веб-архиве осталась его копия.

"Скрипт собирает информацию о клиентском устройстве: разрешение экрана, название браузера, часовой пояс и так далее, генерирует "отпечаток" и отправляет его в базу. Потом можно сопоставить отпечатки, и если вы заходили куда-то через VPN, а потом на новостной сайт – как обычно, без анонимизации, то можно сопоставить отпечатки и узнать ваш IP-адрес. Без сомнения, это образец массовой, несанкционированной слежки, и то, что совершать преступления (тут на пять разных статей наберется) и устанавливать средства для негласного съема информации призывает полиция, – особенно печально", – отметил Таунсенд.

По его сведениям, домен, на который благодаря скрипту собирается статистика, зарегистрирован в Российской Федерации.