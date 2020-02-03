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Во фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта о дезинформации

Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что политсила приветствует инициативу о доработке проекта закона "О противодействии дезинформации".

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Потураев: Прошу не смеяться, но в "Слуге народа" тоже против законопроекта "О противодействии дезинформации"
Потураев: Прошу не смеяться, но в "Слуге народа" тоже против законопроекта "О противодействии дезинформации"
Фото: Слуга Народу / Facebook

Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта о дезинформации министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Об этом сегодня на публичном обсуждении законопроекта "О противодействии дезинформации" с представителями медиа заявил заместитель главы комитета нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, пишет "Интерфакс-Украина".

"Прошу не смеяться, но в "Слуге народа" тоже против законопроекта "О противодействии дезинформации". Все члены нашего комитета от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая занималась разработкой законопроекта "О медиа", – отметил Потураев.

Он добавил, что приветствует инициативу Минкульта продолжить работу над документом.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили в ОБСЕ и ООН.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку.

Теги: комитет, законопроект, Никита Потураев, Владимир Бородянский, законопроект о дезинформации, дезинформация
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