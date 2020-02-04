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Романюк: Процедура подготовки законопроекта Ткаченко "О медиа" была непубличной. Не могу такого вспомнить даже во времена Януковича

Эксперт Института массовой информации Оксана Романюк заявила изданию "ГОРДОН", что к обсуждению законопроекта "О медиа", одним из авторов которого является нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, медиаэкспертов пригласили только после регистрации в Раде, когда серьезные правки внести нельзя.

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Романюк: Процедура подготовки документа была непубличной и непрозрачной
Романюк: Процедура подготовки документа была непубличной и непрозрачной
Фото: Інститут Масової Інформації (ІМІ) / Facebook

При подготовке законопроекта "О медиа", который готовят народные депутаты Украины из фракции "Слуги народа", медиаэкспертов Института массовой информации (ИМИ) не допустили. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" выразила эксперт ИМИ Оксана Романюк.

"Нас пригласили только после того, как законопроект уже был зарегистрирован в парламенте. Любые наши попытки и попытки коллег что-то обсудить наталкивались на ответ: "После регистрации увидите этот проект". Но после регистрации в законопроект уже невозможно вносить никакие серьезные правки. Согласно процедуре, правки вносятся только между первым и вторым чтениями. Но это уже несущественные правки, которые концептуально ничего не меняют", – отметила она.

Романюк подчеркнула, что "на этапе разработки законопроекта "О медиа" его авторы не организовали никаких экспертных обсуждений, да и в целом процедура подготовки документа была непубличной и непрозрачной".

"Я не могу такого вспомнить даже во времена [третьего президента Украины Виктора] Януковича, тогда хотя бы можно было присоединиться к рабочей группе при парламентском комитете, который в то время возглавляла – прости, господи! – Анна Герман", – отметила эксперт.

Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко "О медиа" у него будут такие инструментыЧитайте полный текст интервью

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуга народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Проект был раскритикован главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко. 

Документ, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Министерства Украины по вопросам культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили в ОБСЕ и ООН.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку.

Теги: Владимир Путин, СМИ, народные депутаты, Александр Ткаченко, законопроект, Оксана Романюк, законопроект о дезинформации
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