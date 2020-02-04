Романюк: Законопроектом Ткаченко "О медиа" фракция "Слуга народа" и ее руководители подстелили соломки олигархам

Законопроект "О медиа", который готовят народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа", после принятия Верховной Радой могут использовать олигархи. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила эксперт Института массовой информации Оксана Романюк.

"Что касается законопроекта "О медиа", там я вижу опасность в том, что медиахолдинги олигархов будут и дальше манипулировать общественным мнением, оказывать давление на редакционную политику и так далее. Как именно будет работать регистрация онлайн-медиа – вообще нет четкого понимания, потому что нормы прописаны размыто. Может, она вообще не будет работать, а может, чиновники смогут ею манипулировать. Здесь пока нельзя четко сказать", – отметила она.

По словам эксперта, сейчас к законопроекту "О медиа" очень много вопросов.

"Медиарынок – очень важная часть развития страны, в том числе во время внешней информационной агрессии в отношении Украины. Фракция "Слуга народа" и ее руководство сами неоднократно декларировали, что будут бороться с олигархами, что запустят деолигархизацию медиа. Я не вижу в законопроекте Ткаченко (один из авторов законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко. – "ГОРДОН") ни одного шага в этом направлении. Наоборот, вижу, что подстелили соломки олигархам, поскольку антимонопольное регулирование вообще не обновлено, а просто переставлено с предыдущего законодательства и немножко косметически подправлено", – объяснила Романюк.

Она заявила, что "это точно не будет функционировать на практике".

"Также из законопроекта полностью вычистили упоминания о журналистских стандартах, то есть дали зеленый свет манипуляциям и давлению олигархов на медиа. В документе только раз упоминается редакционный устав, который теоретически мог бы защитить независимость редакции. Но упоминается скорее формально", – отметила эксперт.

Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко "О медиа" у него будут такие инструменты. Читайте полный текст интервью

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Проект был раскритикован главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко.

Документ, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Министерства Украины по вопросам культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили в ОБСЕ и ООН.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку.