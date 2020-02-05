Томиленко о законопроекте Ткаченко "О медиа": Свобода слова у нас будет, но в каком виде? Дома на кухне?

Авторы законопроекта "О медиа" уже продемонстрировали определенное неуважение к медиасообществу Украины, кроме того, в случае принятия Верховной Радой закон коснется свободы слова. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Отвечая на вопрос журналиста, как такой закон может повлиять на свободу слова в стране, Томиленко ответил: "Думаю, она у нас будет: это у украинцев уже в крови. Но в каком виде она останется? Как свобода высказываться, обсуждать, дискутировать – у себя дома, на кухне? Одно дело – доверить огромные полномочия тому, кто будет ответственно и с умом их применять, и совершенно другое – вручить рычаги влияния на СМИ тому, кто будет искать случая применить эту власть в собственных интересах".

Он сказал, что советовал бы народным депутатам не спешить с его принятием, потому что это может навредить имиджу Украины на международной арене.

"И не только тем, что у нас фактически появится цензура, отдельный пункт – все эти попытки влиять на Netflix, который "слуги народа" уже заподозрили в российской пропаганде, и т.д. Очень хочется, чтобы инициаторы этого закона подумали еще раз, и это все-таки был закон только о регулировании аудиовизуальных услуг. То есть о регулировании телевидения и радиовещания согласно европейским стандартам, которые мы приняли, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС. Что мы обещали, то мы готовы выполнить", – подчеркнул Томиленко.

Законы о печатных СМИ и об онлайн-СМИ должны приниматься уже отдельно, считает глава НСЖУ.

"Если мы говорим, что для нас важны свобода слова, права человека, взаимное уважение и т.п., давайте стараться делать все, что мы делаем, как минимум по-человечески", – добавил Томиленко.

Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера. Читайте полный текст интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.