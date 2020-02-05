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Комитет Рады по свободе слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова против законопроекта "О медиа" голосовал только глава комитета, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Законопроект рекомендовали принять в первом чтении
Законопроект рекомендовали принять в первом чтении
Фото: Верховна Рада України / Facebook

5 февраля комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа" и направил его на рассмотрение народными депутатами. Об этом сообщает "Детектор медиа".

Документ рекомендовали принять в первом чтении.

"Против" этого решения голосовал только председатель комитета, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Теперь название этого комитета можно менять", – сказал он после голосования.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская уточнила в Facebook, что законопроект "О медиа" на комитете поддержали три нардепа. Комитет состоит из пяти членов.

"Еще есть надежда, что большинство депутатов все же решит, что проект должен быть доработан к первому чтению. Конечно, еще есть надежда на Конституционный Суд", – написала она.

https://www.facebook.com/ukranianmedialawyersassociation/posts/2967875669940047

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. 

Согласно проекту повестки дня Рады он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

Теги: Верховная Рада, Нестор Шуфрич, Александр Ткаченко, законопроект, заседание, законопроект о медиа, Татьяна Котюжинская
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