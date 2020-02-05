Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Уже в этом году Нацсовету понадобится столько денег, сколько МВД

В случае принятия Верховной Радой законопроекта "О медиа" финансировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания придется на уровне, сравнимом с Министерством внутренних дел.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

"Этот закон значительно увеличивает зарплаты членов Нацсовета и всего аппарата. А главное, значительно увеличивает количество народа в этом самом аппарате. И при всем этом написано, что дополнительных средств из бюджета не потребуется... Каждый раз будет возникать этот вечный вопрос: если вы хотите, чтобы мы выполнили функции, заявленные в законе, дайте нам больше средств. Я думаю, уже в этом году Нацсовету понадобится столько денег, сколько МВД. Вот что МВД со всем своим сыскным аппаратом, что Нацсовет – не меньше", – сказала она.

Котюжинская считает, что "по-другому осуществлять эти полномочия невозможно".

Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно. Читайте полный текст интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.