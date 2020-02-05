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Котюжинская: Законопроект Ткаченко "О медиа" нарушает Конституцию

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская в интервью изданию "ГОРДОН" объяснила, что Нацсовет по телерадиовещанию занимается, согласно Конституции, телевидением и радио, а законопроект "О медиа" расширяет полномочия совета.

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Котюжинская: "Слуги народа" отказываются от термина "средства массовой информации"
Котюжинская: "Слуги народа" отказываются от термина "средства массовой информации"
Фото: Тетяна Котюжинська / Facebook

Внесенный в Верховную Раду законопроект "О медиа" народных депутатов от "Слуги народа" не соответствует Конституции Украины. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

"Этот законопроект нарушает Конституцию – эта формулировка, увы, ничего не скажет большинству наших депутатов... В статье 85 Конституции Украины четко прописан предмет, которым занимается Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Это – не поверите – именно телевидение и радио. Не лидеры мнений. Не интернет-СМИ. Не печатная пресса, о которой, кстати, у нас есть отдельный закон "О печати". Как, впрочем, обо всем остальном", – сказала она.

Эксперт отметила, что в Конституции сказано, что "исключительно законами Украины определяются основы создания и деятельности политических партий, общественных объединений и средств массовой информации".

"Но "слуги народа" отказываются от термина "средства массовой информации", пытаясь заменить его термином "медиа", который имеет такое широкое значение, что охватывает все", – объяснила Котюжинская.

Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно. Читайте полный текст интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. 

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

Теги: телевидение, Конституция, Нацсовет, радио, Александр Ткаченко, законопроект, радиовещание, законопроект о медиа, Татьяна Котюжинская
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