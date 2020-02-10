Телеведущий Назаров: Законопроект "О медиа" не поддерживают 99% медиапрофессионалов! Это практически все украинские журналисты

Назаров: YouTube не может контролироваться, иначе это вызовет коллапс не только в блого-сфере, но и с пониманием свободы слова Фото: Макс Назаров / Facebook

Законопроект "О медиа", соавтором которого является нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, не поддерживают 99% медиа-профессионалов Украины, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" телеведущий телеканала "НАШ" Максим Назаров.

"Несмотря на то, что среди авторов законопроекта "О медиа" есть мои хорошие товарищи, я эту законодательную инициативу не поддерживаю. С Ткаченко подискутировать по этому поводу не удалось. Это в принципе невозможно, поскольку самая главная и первоочередная задача, которая есть и будет в его в голове, – преследование трех конкретных телеканалов. То есть законопроект Ткаченко "О медиа" – это история о контроле над телеканалами, которые так или иначе подчинены [нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктору Медведчуку. Второй момент – это история с попыткой контроля вообще всех медиа, включая не только ТВ, но сайты и соцсети. Законопроект разрабатывался на фоне борьбы Офиса президента с Telegram-каналами, которые имеют огромную аудиторию и часто критикуют решения власти. Плюс это еще и YouTube-история, когда активно работают популярные блогеры, которые дискредитируют и множат на ноль всю работу "слуг народа", – отметил собеседник.

По его мнению, для власти будет успехом даже сокращение аудитории украинских блогеров.

"Разумеется, если контролировать или хотя бы ограничить число аудитории тех или иных блогеров – это уже определенный успех для власти. Но мы же знаем, как подобная репрессивная машина работает в других странах. Например, в России запрет Telegram-каналов привел к росту их популярности. Ткаченко по своей профессиональной природе немного… как бы это сказать… Сталин нашей информационной современности. Он диктатор, потому что сотрудники телеканала "1+1", получая абсолютно среднюю по телевизионным меркам зарплату, обременены разными контрактами и жесткими условиями. То есть они не могут слова лишнего сказать, движения несогласованного сделать без личного разрешения Ткаченко. Это всем известная история", – сказал Назаров.

Он подчеркнул, что в Украине уже есть законодательство, касающееся СМИ.

"Почему нельзя голосовать за законопроект Ткаченко "О медиа" и как это объяснить фракции "Слуга народа"? Во-первых, в Украине уже есть законы, так или иначе контролирующие все медиа, включая интернет. Что касается YouTube – это история, которая в принципе не может и не должна контролироваться, иначе это вызовет коллапс не только в блогосфере, но и в принципе с пониманием свободы слова как таковой. Если уж хотите регулировать интернет – нужно подготовить четкое и лояльное законодательство, иначе ваша история превратится в украинский вариант Роскомнадзора, когда этот надзорный орган решает в РФ, кого блокировать, нарушая все существующие в мире нормы. А ведь в Украине и так искажено понятие свободы слова. Теперь представьте, что принимают новый закон, который ограничивает вас, меня, других журналистов. Ограничивает именно нечеткостью юридических формулировок, размытыми нормами, оставляющими широкое поле для трактовок", – заявил собеседник.

По его словам, недовольство законопроектом "О медиа" объединило украинских журналистов.

"В итоге мы не будем знать, как правильно работать и будем бояться сказать что-то очевидно-объективное, например, о президенте Владимире Зеленском. Просто не будем знать, как это правильно юридически сделать. Среди медиапрофессионалов уже 99% (!) не поддерживают законопроект "О медиа". 99%! Это практически все украинские журналисты. Именно на этом законопроекте они объединились и спрашивают фракцию "Слуга народа": "Что вы делаете, ребята?" То есть когда вам все говорят, что вы притесняете свободу слова, надо задуматься и проанализировать: может, в Украине давно есть все необходимые законодательные инструменты? Может, если бы нормально работали правоохранительные и судебные органы, не нужно было бы разрабатывать новое законодательство, к тому же очень сомнительное?" – резюмировал Назаров.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.

По мнению эксперта Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект "О медиа" проголосуют в нынешнем виде, произойдет "консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона "О медиа" в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.