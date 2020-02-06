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ПОЛИТИКА

"1+1 медиа" призывает Зеленского не допустить давления на СМИ

Действия Службы безопасности Украины в связи с обысками на телеканале "1+1" не могут рассматриваться иначе, чем политический шантаж и способ давления на свободу СМИ, заявили в группе "1+1 медиа". Там обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям власти с просьбой не допустить посягательства на свободу слова в Украине.

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Следственные мероприятия проводились на рабочих местах журналистов программы "Гроші"
Следственные мероприятия проводились на рабочих местах журналистов программы "Гроші"
Фото: Гроші / Facebook

Группа "1+1 медиа" обнародовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главе парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко, ряду других политиков, дипломатов и представителей международных организаций с просьбой обратить внимание на "чрезвычайные и беспрецедентные действия" Службы безопасности Украины, связанные с обысками в помещении телеканала "1+1".

Заявление есть в распоряжении редакции издания "ГОРДОН".

В "1+1 медиа" напомнили, что обыски проводились в помещении редакции программы "Секретные материалы" и дома у трех журналистов телеканала.

"Важно подчеркнуть, что во время обыска следователями был допущен ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона. Так, например, постановлением следственного судьи предусмотрен обыск только трех рабочих мест конкретных журналистов, но следователи СБУ настаивали на проведении обыска всего помещения редакции. Процессуальные нарушения зафиксированы в протоколе обыска, и мы надеемся на то, что им будет дана надлежащая правовая оценка", – говорится в обращении.

В группе напомнили, что обыск был проведен у журналистов программы журналистских расследований.

"Мы крайне возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает эта и другие программы журналистских расследований, в большинстве случаев никакой реакции правоохранительных органов нет, зато журналисты сами становятся объектом преследования. Это крайне опасный прецедент, который создается в независимом и демократическом государстве, когда государственный орган, призванный обеспечить безопасность страны, с многочисленными нарушениями вмешивается в работу редакции, которая занимается журналистскими расследованиями, но не обращает внимания на сами объекты расследований", – отметили в "1+1 медиа".

Там считают, что действия СБУ не имели ничего общего с расследованием преступных действий, а являются попыткой политического давления на независимые СМИ.

Действия СБУ нарушают право на свободу слова и ставят под угрозу возможность граждан Украины получать достоверную и своевременную информацию, считает руководство группы.

"Убеждены, что действия СБУ противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности... При сложившихся обстоятельствах действия СБУ, к сожалению, не могут рассматриваться иначе, чем политический шантаж и способ давления на свободу СМИ. Учитывая все вышеизложенное, мы обращаемся с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания, не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа", – резюмировали в группе "1+1 медиа".

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші".

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что дело связано с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука.

Файл прослушки Гончарука содержит метаданные, которые указывают на причастность к его появлению журналиста "1+1" Евгения Куксина, сообщил в Twitter пользователь сети Eugen Sakal.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Теги: СБУ, преследования, 1+1, свобода слова, правоохранители, расследование, журналисты
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