Зеленский заявил, что в помещении телеканала "1+1, где прошли обыски, якобы монтировались записи с разговорами Гончарука – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители пока не знают, кто "слил" СМИ смонтированные записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука, однако известно, что их монтировали в помещениях, связанных с телеканалом "1+1".

Зеленский сказал, что узнал об обыске из соцсетей Фото: ЕРА

Сегодня на заседании парламентской фракции партии "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о вчерашнем обыске на телеканале "1+1" он узнал из сообщения в соцсети нардепа Александра Дубинского. Об этом со ссылкой на свои источники в партии написало агентство "ЛIГАБiзнесIнформ".

"Говорит, что сразу же набрал [главу Службы безопасности Украины Ивана] Баканова", – отметил собеседник издания.

Зеленский на заседании заявил: у следствия есть информация, что в помещении, где прошли обыски, монтировались записи с якобы разговорами премьер-министра Алексея Гончарука.

По словам президента, правоохранители пока не знают, кто "слил" их СМИ.

По данным издания, на днях также прошли обыски по месту жительства 25 сотрудников Управления госохраны, которые были рядом с кабинетом премьера в день "слива" данных.

Еще один собеседник "ЛIГАБiзнесIнформ" во фракции сообщил, что, по данным следствия, аудио загружали на YouTube по IP-адресу офиса "1+1".

Вечером 5 января в СМИ появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Позже информацию об обысках подтвердили и в СБУ, отметив, что они не имеют отношения к деятельности канала.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что дело связано с прослушкой Гончарука.

Обыски проводились в помещении, где работают три журналиста, а также по месту их жительства.

Бывшие сотрудники телеканала и нынешние нардепы от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Александр Дубинский возмутились происходящим.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.