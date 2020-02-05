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СБУ проводит обыск в здании телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука – СМИ

В части здания телеканала "1+1" СБУ проводит обыск, который, по данным "РБК-Украина", связан с версией, что журналист Евгений Куксин распространял записи прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

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Обыск СБУ проводит на улице Куреневской в Киеве
Обыск СБУ проводит на улице Куреневской в Киеве
Фото: ЕРА (архив)

5 февраля сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в здании телеканала "1+1" в Киеве на улице Куреневской, 18. Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований “1+1 медиа” Максим Шиленко, информирует УНИАН.

Агентство отмечает, что в офисе, который обыскивает спецслужба, работают журналисты проектов расследований "Гроші" и "Секретные материалы".

"РБК-Украина" сообщает со ссылкой на сотрудников "1+1", что обыск связан с прослушиванием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. По данным издания, СБУ проверяет версию, что записи главы правительства слил в интернет журналист "1+1" Евгений Куксин.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.

Теги: СБУ, обыск, 1+1, прослушка, Алексей Гончарук
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