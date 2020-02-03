Визит Эрдогана в Киев. Зеленский поручил СБУ "заняться" школами Гюлена в Украине

По словам президента Украины Владимира Зеленского, президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Киев передал ему "очень подробные" факты, касающиеся деятельности образовательных центров турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена в Украине.

Зеленский (слева) сказал, что много говорил с Эрдоганом о школах Гюлена Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины "заняться" деятельностью образовательных центров турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Реджепом Эрдоганом в Киеве 3 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией. Много лет он не решался. Сегодня я получил очень подробные факты от президента Эрдогана, скажу откровенно: есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ [Ивану Баканову], который должен этим вопросом заниматься", – сказал он.

Движение оппозиционного проповедника Гюлена Анкара считает террористическим.

В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов. ВВС отмечает, из-за путча в 2016 году были арестованы или уволены более 50 тыс. человек.

Власти Турции утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США Гюлен, и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.

Канал NBC News 15 ноября 2018 года со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом попросил правоохранительные органы изучить ситуацию с возможной выдачей Гюлена Турции. По словам одного из собеседников телеканала, чиновники на местах отклонили запросы администрации. Спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт в ответ заявила, что Белый дом не вел переговоров о возможной экстрадиции Гюлена в Турцию.