Турция поможет Украине построить жилье для 500 семей крымских татар – Эрдоган

Турция поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 3 февраля во время брифинга с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы приняли решение построить жилье для 500 семей. Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать", – сказал он.
Эрдоган выразил уверенность в том, что украинские и турецкие специалисты смогут быстро составить смету и реализовать проект.
Других подробностей он не сообщал.
Эрдоган сегодня находится с рабочим визитом в Киеве. Кроме прочего, лидеры двух стран договорились о взаимном признании водительских удостоверений, а также предоставлении Турцией $36 млн военной помощи Украине.
Это вторая встреча Зеленского и Эрдогана. В августе 2019 года президенты встречались в Анкаре.