Турция поможет Украине построить жилье для 500 семей крымских татар – Эрдоган

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, реализацией проекта по строительству жилья для крымских татар в Украине будут заниматься турецкое и украинское правительства.

Эрдоган: Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать Фото: ЕРА

Турция поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 3 февраля во время брифинга с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы приняли решение построить жилье для 500 семей. Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать", – сказал он.

Эрдоган выразил уверенность в том, что украинские и турецкие специалисты смогут быстро составить смету и реализовать проект.

Других подробностей он не сообщал.

Эрдоган сегодня находится с рабочим визитом в Киеве. Кроме прочего, лидеры двух стран договорились о взаимном признании водительских удостоверений, а также предоставлении Турцией $36 млн военной помощи Украине.

Это вторая встреча Зеленского и Эрдогана. В августе 2019 года президенты встречались в Анкаре.