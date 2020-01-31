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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 11 крымчан по делу "Хизб ут-Тахрир"

В делах 11 крымчан нет ни единого указания на то, что они совершали или планировали совершить насильственные преступления, считают в правозащитном центре "Мемориал".

"Мемориал" признал 11 крымских татар, среди которых Сервер Зекирьяев (на фото), политзаключенными
"Мемориал" признал 11 крымских татар, среди которых Сервер Зекирьяев (на фото), политзаключенными
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Правозащитный центр "Мемориал" признал, что 11 крымских татар преследуют по политическим мотивам. Об этом 31 января сообщается на сайте "Мемориала".

"Согласно международному руководству Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Рустем Эмирусеинов, Эскендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров являются политическими заключенными. "Мемориал" требует их немедленного освобождения", — говорится в сообщении.

Как пишет правозащитный центр, крымчане оказались виновны только в том, что были участниками запрещённой общественной организации.

"В делах нет ни единого указания на то, что они совершали или планировали совершить насильственные преступления, а тем более какие-либо действия, которые можно было бы назвать террористическими с позиций здравого смысла — им не вменяется озвучивание террористических угроз или подготовка терактов", — заявили в "Мемориале".

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Россия, Крым, крымские татары, общество Мемориал, Хизб ут-Тахрир
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