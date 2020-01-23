Освобожденные из российской тюрьмы фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" прибыли в Симферополь

Фигуранты "севастопольского" дела "Хизб-ут-Тахрир" Нури Примов и Рустем Ваитов отбыли срок заключения в российских колониях и вернулись в Крым. Их встречали крымскотатарские активисты, адвокаты и родственники.

23 января осужденные по "севастопольскому" делу "Хизб ут-Тахрир" и освобожденные из российских колоний Рустем Ваитов и Нури Примов прилетели в Крым, сообщает проект "Крым.Реалии".

В аэропорту Симферополя их встречали крымскотатарские активисты, адвокаты и родственники, Ваитову и Примову вручили национальный мужской головной убор крымских татар – подарок активистов из Бахчисарая.

Ваитов направился в село Скворцово, в дом родителей, а Примов – в село Штурмовое под Севастополем. Там пройдут дуа (мусульманские молитвы. – "ГОРДОН") по случаю их возвращения на родину.

В январе 2015 года в оккупированном Севастополе были арестованы Руслан Зейтуллаев, Примов, Ваитов, в апреле – Ферат Сайфуллаев. Процесс над ними начался 1 июня 2016 года. Сторона обвинения просила для них от семи до 17 лет лишения свободы.

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил их к тюремному заключению за участие в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной на территории РФ в 2003 году. Зейтуллаев получил семь лет колонии общего режима, Ваитов, Примов и Сайфуллаев – по пять лет каждый.

Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган, Примов – в Республике Марий Эл. 22 января 2020 года они вышли на свободу в связи с истечением срока наказания.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.