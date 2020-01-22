Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В РФ вышли на свободу два фигуранта севастопольской группы "Хизб ут-Тахрир"

Приговоренные российским судом к пяти годам заключения по делу "Хизб ут-Тахрир" крымские татары Рустем Ваитов и Нури Примов вышли из мест лишения свободы в РФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ваитов "отбывал наказание" в Кургане
Ваитов "отбывал наказание" в Кургане
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Сегодня в РФ освободили двух фигурантов севастопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова и Нури Примова. Об этом сообщает медиапроект "Ґрати" на своей странице в Facebook.

Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган, Примов – в Республике Марий Эл.

https://www.facebook.com/graty.me/posts/175549977141162

https://www.facebook.com/graty.me/posts/175611420468351

В комментарии "Крым.Реалии" адвокат Ваитова Эдем Семедляев сообщил, что над его подзащитным после освобождения остается административный надзор в течение восьми лет.

"Это означает, что Рустем Ваитов не сможет беспрепятственно передвигаться по Крыму или за его пределами. Ему нужно будет брать разрешение каждый раз, когда он соберется куда-то выезжать. Он должен находиться по месту прописки, отмечаться два раза в месяц, быть дома с 22.00 до 6.00. Не может посещать места большого скопления людей", – отметил адвокат.

Ваитов и Примов отбыли весь срок заключения.

В январе 2015 года в оккупированном Севастополе были арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваитов, в апреле – Ферат Сайфуллаев. Процесс над ними начался 1 июня 2016 года. Сторона обвинения просила для них от семи до 17 лет лишения свободы. 

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил их к тюремному заключению за участие в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной на территории РФ в 2003 году. Зейтуллаев получил семь лет колонии общего режима, Ваитов, Примов и Сайфуллаев – по пять лет каждый.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал этих четверых крымских татар политзаключенными, указав, что в их деле отсутствуют факты "совершения или подготовки участниками этого объединения терактов где-либо в мире".

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Крым, крымские татары, политзаключенные, Хизб ут-Тахрир, Эдем Семедляев, Нури Примов, суд, исправительная колония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение 2020"
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение 2020"
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
Собчак строит дом с двумя детскими за 40 млн руб. СМИ
Собчак строит дом с двумя детскими за 40 млн руб. – СМИ
Тина Кароль позировала без бюстгальтера
Тина Кароль позировала без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS