В РФ вышли на свободу два фигуранта севастопольской группы "Хизб ут-Тахрир"

Приговоренные российским судом к пяти годам заключения по делу "Хизб ут-Тахрир" крымские татары Рустем Ваитов и Нури Примов вышли из мест лишения свободы в РФ.

Сегодня в РФ освободили двух фигурантов севастопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова и Нури Примова. Об этом сообщает медиапроект "Ґрати" на своей странице в Facebook.

Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган, Примов – в Республике Марий Эл.

В комментарии "Крым.Реалии" адвокат Ваитова Эдем Семедляев сообщил, что над его подзащитным после освобождения остается административный надзор в течение восьми лет.

"Это означает, что Рустем Ваитов не сможет беспрепятственно передвигаться по Крыму или за его пределами. Ему нужно будет брать разрешение каждый раз, когда он соберется куда-то выезжать. Он должен находиться по месту прописки, отмечаться два раза в месяц, быть дома с 22.00 до 6.00. Не может посещать места большого скопления людей", – отметил адвокат.

Ваитов и Примов отбыли весь срок заключения.

В январе 2015 года в оккупированном Севастополе были арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваитов, в апреле – Ферат Сайфуллаев. Процесс над ними начался 1 июня 2016 года. Сторона обвинения просила для них от семи до 17 лет лишения свободы.

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил их к тюремному заключению за участие в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной на территории РФ в 2003 году. Зейтуллаев получил семь лет колонии общего режима, Ваитов, Примов и Сайфуллаев – по пять лет каждый.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал этих четверых крымских татар политзаключенными, указав, что в их деле отсутствуют факты "совершения или подготовки участниками этого объединения терактов где-либо в мире".

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.