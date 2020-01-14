У фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Джеппарова в СИЗО развилась опухоль – Денисова

Из-за опухоли на нижней челюсти содержащийся в СИЗО в Крыму украинский политзаключенный Айдер Джеппаров не может открывать рот и глотать, отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова (на фото) сообщила, что обратилась по поводу Джеппарова к российской коллеге Фото: Людмила Денісова / Facebook

У Айдера Джеппарова, которого оккупационные власти Крыма задержали по делу "Хизб ут-Тахрир", в крымском СИЗО появилась опухоль. Об этом 14 января сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"У незаконно задержанного крымского татарина появилась опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за чего он не может открывать рот и глотать. Вследствие непредоставления медицинской помощи у гражданина Украины есть жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль", – написала она.

Денисова подчеркнула, что происходящее противоречит нормам Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также одобренным ООН минимальным стандартным правилам обращения с заключенными.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры для восстановления прав Айдера Джеппарова – провести полное медицинское обследование и предоставить квалифицированную медицинскую помощь", – отметила омбудсмен.

Айдера Джеппарова задержали российские силовики 10 июня 2019 года по делу "Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.