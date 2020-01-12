Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Денисова назвала своим приоритетом освобождение украинских политзаключенных

День украинского политзаключенного 12 января в современной истории Украины имеет новый контекст в связи с российской агрессией, отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисова: До сих пор в российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан
Денисова: До сих пор в российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее приоритетной целью является освобождение граждан Украины, которые в тюрьмах России и на оккупированных территориях находятся по политическим мотивам.

Об этом она сообщила в Facebook 12 января, в День украинского политзаключенного.

"Благодаря совместным усилиям за последние полгода на Родину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных. Однако до сих пор в российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан. Вопрос освобождения каждого из них для меня приоритетный. Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой", – написала она.

Омбудсмен подчеркнула, что "в современной истории Украины 12 января имеет новый контекст, ведь российские власти продолжают сажать в тюрьму украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3341534569252602

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская. 

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев.

В сентябре 2019 года Денисова сообщала, что на территории РФ и аннексированного Крыма остается более 110 незаконно удерживаемых украинцев.

Теги: Россия, Крым, тюрьма, Людмила Денисова, политзаключенные, украинцы, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS