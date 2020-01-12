У осужденных в харьковской колонии, где произошел конфликт, обнаружены телесные повреждения – Денисова

Информация о ситуации в Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова передана в правоохранительные органы, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 11 января в Facebook сообщила, что у осужденных, которые содержатся в Алексеевской исправительной колонии №25 (ИК-25) города Харькова, во время проверки обнаружены телесные повреждения.

Денисова отметила, что ее представители проводили проверку в пенитенциарном учреждении.

"По результатам проверки у осужденных были зафиксированы телесные повреждения, они находятся в подавленном психическом состоянии. В частности, одному из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия. Указанные повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства офиса омбудсмена", – написала Денисова.

Она добавила, что передает информацию в правоохранительные органы.

Также представитель омбудсмена будет систематически посещать колонию.

8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказала о введении в ИК-25 режима особых условий якобы из-за группового неповиновения осужденных.

В офисе омбудсмена отметили, что дубинки и наручники применили к 22 осужденным. Они пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения.

10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.