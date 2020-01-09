В харьковской колонии из-за попытки бунта осужденных ввели особый режим

По данным администрации уголовно-исправительной службы Украины, группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в Алексеевской исправительной колонии в Харькове. В учреждении ввели особый режим, на данный момент обстановка там удовлетворительная.

В настоящее время оперативная обстановка в колонии удовлетворительная Фото: 2day.kh.ua

В Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова из-за группового неповиновения осужденных ввели режим особых условий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила администрация уголовно-исправительной службы.

По данным ведомства, группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета "с воли" и "отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций".

8 января в колонии провели общий обыск с привлечением групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования.

"В ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе три мобильных телефона. В связи с групповыми противоправными действиями, оказанием физического сопротивления персоналу и невыполнением его законных требований, препятствием проведению обыска, проявлениями буйства к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства – наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

С 8 января в колонии введен особый режим: усиливается охрана и надзор за осужденными, проводятся другие дополнительные режимные мероприятия. В настоящее время оперативная обстановка в колонии удовлетворительная, добавили в администрации уголовно-исправительной службы.