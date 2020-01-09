Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В харьковской колонии из-за попытки бунта осужденных ввели особый режим

По данным администрации уголовно-исправительной службы Украины, группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в Алексеевской исправительной колонии в Харькове. В учреждении ввели особый режим, на данный момент обстановка там удовлетворительная.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В настоящее время оперативная обстановка в колонии удовлетворительная
В настоящее время оперативная обстановка в колонии удовлетворительная
Фото: 2day.kh.ua

В Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова из-за группового неповиновения осужденных ввели режим особых условий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила администрация уголовно-исправительной службы.

По данным ведомства, группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета "с воли" и "отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций".

8 января в колонии провели общий обыск с привлечением групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования. 

"В ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе три мобильных телефона. В связи с групповыми противоправными действиями, оказанием физического сопротивления персоналу и невыполнением его законных требований, препятствием проведению обыска, проявлениями буйства к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства – наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

С 8 января в колонии введен особый режим: усиливается охрана и надзор за осужденными, проводятся другие дополнительные режимные мероприятия. В настоящее время оперативная обстановка в колонии удовлетворительная, добавили в администрации уголовно-исправительной службы.

https://www.facebook.com/adkvsu/posts/512438049379623

Теги: Харьков, обыск, обыски, исправительная колония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бибер признался, что страдает от болезни Лайма и мононуклеоза
Бибер признался, что страдает от болезни Лайма и мононуклеоза
  "Первая корова". Вышел трейлер фильма с Джоном Магаро. Видео
  "Первая корова". Вышел трейлер фильма с Джоном Магаро. Видео
Подкопаева показала младшую дочь
Подкопаева показала младшую дочь
alyona alyona показала своих родителей
alyona alyona показала своих родителей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS