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Бунт в СИЗО в Кропивницком. В учреждении ввели особый режим

На период действия особого режима в СИЗО в Кропивницком усилили охрану, надзор за заключенными и осужденными, приостановили все мероприятия, проводимые с ними, а также предоставление свиданий, прием посылок и передач.

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Бунт в СИЗО произошел 16 декабря
Бунт в СИЗО произошел 16 декабря
Фото: pixabay.com (архив)

18 декабря администрация Государственной уголовно-исполнительной службы сообщила в Facebook, что в Кропивницком следственном изоляторе из-за бунта арестованных ввели особый режим.

"Принимая во внимание случай группового неповиновения среди лиц, взятых под стражу, который имел место 16 декабря 2019 года в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор", руководствуясь ст. 19 закона "О предварительном заключении", начальником Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции принято решение о введении в учреждении особого режима", – говорится в сообщении.

На период действия особого режима в СИЗО усилили охрану, надзор за заключенными и осужденными, приостановили все мероприятия, проводимые с ними, а также предоставление свиданий, прием посылок и передач.

Подчеркивается, что особый режим может быть введен сроком до 30 дней.

https://www.facebook.com/adkvsu/posts/495888371034591

17 декабря в прокуратуре сообщили, что 16 декабря в СИЗО в Кропивницком один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также он отказался следовать в изолятор временного содержания областного управления Нацполиции, участвовать в следственных действиях и давать письменные объяснения по этому инциденту, подстрекая других заключенных к массовым беспорядкам. В результате они повредили камеры видеонаблюдения, выбили смотровые глазки дверей камер и разбили окна.

По словам бывшего главы Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, причиной бунта стала попытка вывезти из СИЗО "смотрящих" за нимТакое решение было принято якобы главой Кировоградской облгосадминистрации по договоренности с правоохранителями без ведома начальника СИЗО. 

Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника СИЗО.

Теги: Украина, Кировоград, прокуратура, СИЗО, заключенные, правоохранители, насилие, уголовное производство, бунт
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