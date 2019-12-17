Экс-глава пенитенциарной службы Старенький сообщил о бунте в СИЗО в Кропивницком

Причиной бунта в СИЗО в Кропивницком стала попытка вывезти из него "смотрящих". Такое решение было принято якобы главой Кировоградской облгосадминистрации по договоренности с правоохранителями без ведома начальника СИЗО, сообщил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький на своей странице в Facebook сообщил, что в СИЗО в Кропивницком 16 декабря произошел бунт.

"Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее (есть подозрение, что не только избил). После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок. Успокоились не скоро", – отметил он.

По данным Старенького, бунт в СИЗО продолжается.

"Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, не управляемая администрацией", – добавил он.

Позже в видеообращении Старенький сказал, что причиной стала попытка вывезти из СИЗО "смотрящих" за ним. Такое решение было принято якобы главой Кировоградской облгосадминистрации по договоренности с правоохранителями без ведома начальника СИЗО.

Так, были вывезены двое "смотрящих", когда попытались вывезти третьего – "Арсена", – тот призвал других узников к неподчинению.

По данным Старенького, именно "Арсен" допустил рукоприкладство по отношению к женщине-психологу.

Он добавил, что по состоянию на утро сегодняшнего дня ситуация в СИЗО не изменилась, охрану в заведении не усилили.