После бунта в СИЗО в Кропивницком прокуратура открыла уголовное производство

В администрации государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщили, что в данный момент ситуация в СИЗО Кропивницкого, где 16 декабря произошел бунт, контролируемая. По словам главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, вопрос полностью контролируется Министерством юстиции и Кировоградской ОГА.

Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника СИЗО в Кропивницком. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"По версии следствия, 16 декабря 2019 года один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также он отказался следовать в изолятор временного содержания областного управления Нацполиции, участвовать в следственных действиях и давать письменные объяснения по этому инциденту, подстрекая других заключенных к злостному неповиновению и массовым беспорядкам. В результате этого были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбиты окна и повреждены камеры видеонаблюдения", – говорится в сообщении.

Прокуратура области открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации СИЗО, которая повлекла за собой значительный материальный ущерб.

Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируется, отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что в сентябре прокуратура области направила в Министерство юстиции письмо, в котором говорилось о существенных нарушениях режима в СИЗО и неспособности руководства контролировать ситуацию.

В администрации государственной уголовно-исполнительной службы Украины подтвердили, что на данный момент оперативная обстановка в кропивницком СИЗО находится под контролем.

"Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись. Состояние здоровья сотрудницы, которая получила телесные повреждения, удовлетворительное", – говорится в сообщении на странице администрации в Facebook.

17 декабря учреждение посетил региональный представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Администрация ГУИС опровергает распространенные в средствах массовой информации некоторыми лицами слухи о самоустранении должностных лиц Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и персонала учреждения от обеспечения надлежащего правопорядка, а также другую информацию, которая не соответствует действительности", – отметили в пресс-службе.

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь сообщил, что обсудил с министром юстиции Денисом Малюськой ситуацию в Кировоградском СИЗО.

"Этот вопрос полностью контролируется министерством и областной государственной администрацией. Сейчас правоохранительные органы проводят работу в пределах своих полномочий", – написал он в своем Facebook.

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал о бунте в СИЗО в Кропивницком. По его словам, причиной стала попытка вывезти из СИЗО "смотрящих" за ним. Такое решение было принято якобы главой Кировоградской облгосадминистрации по договоренности с правоохранителями без ведома начальника СИЗО. Были вывезены двое "смотрящих", когда попытались вывезти третьего – Арсена, – тот призвал других узников к неподчинению, отметил Старенький.