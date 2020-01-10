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В ходе конфликта в харьковской колонии дубинки и наручники применили к 22 осужденным – офис омбудсмена

Осужденные харьковской колонии №25 пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижения и давление со стороны администрации, рассказали в офисе украинского омбудсмена.

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Конфликт произошел в одной из колоний Харькова
Конфликт произошел в одной из колоний Харькова
Фото: ombudsman.gov.ua

8 января во время конфликта в Алексеевской исправительной колонии №25 (ИК-25) города Харькова к 22 осужденным применили спецсредства и физическую силу. Об этом 9 января проинформировал офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Во время мониторингового визита было выявлено, что к 22 осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники. После указанных действий работниками медицинской части №25 было проведено медицинское освидетельствование и предоставлена при необходимости медицинская помощь пострадавшим", – сказано в сообщении.

В офисе омбудсмена отметили, что в журнале учета телесных повреждений у содержащихся в колонии написано, что "зафиксированы ссадины и синяки, характерные после применения наручников".

"После общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения. Также были опрошены работники колонии, получены документы и объяснения, которые будут тщательно изучены и проработаны. В действиях работников колонии усматриваются проявление затягивания времени и промедление с предоставлением документов по требованию представителя уполномоченного", – рассказали представители омбудсмена.

Они подчеркнули, что "с некоторыми документами ознакомиться так и не удалось", администрация колонии пообещала предоставить их позже.

10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных учреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказали о введении в Алексеевской исправительной колонии №25 режима особых условий из-за группового неповиновения осужденных.

Теги: Харьков, омбудсмен, документы, конфликт, пострадавшие, унижения
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