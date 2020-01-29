Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Джеппарову оказали медпомощь в российском СИЗО — адвокат

Осужденному по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову хирургическим путем вырезали фурункул за ухом, который уже гноился, и назначили лечение, рассказал его адвокат Айдер Азаматов.

Помощь Джеппарову оказали только после прибытия в СИЗО членов российской "Общественной наблюдательной комиссии", утверждает адвокат Фото: ru.krymr.com

Осужденному по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову оказали медицинскую помощь в российском следственном изоляторе. Об этом 28 января в Facebook сообщил его адвокат Айдер Азаматов.

По его словам, помощь Джеппарову оказали только после прибытия в СИЗО членов российской "Общественной наблюдательной комиссии".

"Арсена вывели к врачу, хирургическим путем вырезали фурункул за ухом, который уже гноился, сделали перевязки, назначили лечение и дают антибиотики", – сообщил Азаматов.

Он добавил, что в ближайшее время СИЗО снова планируют посетить представители комиссии, чтобы проконтролировать здоровье Джеппарова.

12 ноября 2019 года суд в РФ приговорил Джеппарова к семи годам заключения. В этот же день суд приговорил других фигурантов ялтинского "дела "Хизб ут-Тахрир": Муслима Алиева – к 19 годам заключения, Инвера Бекирова – к 18 годам, Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук получили по 12 лет лишения свободы, Рефат Алимов – восемь лет.

В связи с этим в МИД Украины выразили протест РФ и призвали мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию.

Участники ялтинской ячейки "Хизб ут-Тахрир" были задержаны в феврале – апреле 2016 года. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.