12 украинских политзаключенных находятся в российских тюрьмах в критическом состоянии – Денисова

В местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 115 украинских политзаключенных, рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

12 незаконно удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму украинцев находятся в критическом состоянии. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на встрече с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албании Эди Рамой, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

Денисова рассказала, что в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 115 украинских политзаключенных.

Среди указанных граждан Украины есть такие, которые содержащихся в заключении уже более пяти лет подряд. 86 человек – это крымские татары, которым инкриминируется организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, организация деятельности экстремистской организации, членство в запрещенной в Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир", отметила она.

Денисова обратила внимание Рамы на то, что некоторые граждане Украины находятся в критическом состоянии и требуют срочного обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи.

"В частности, это Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Виктор Шур, которые удерживаются на территории Российской Федерации, и Абдулгазиєв Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Эскендер, Шейхалиєв Рустем, которые содержатся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – написала омбудсмен.

Денисова призвала Раму применить все рычаги влияния ради восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на Родину живыми.

Также Денисова призвала председателя ОБСЕ усилить совместное давление международного сообщества на РФ с целью выполнения ею норм международного права, уважения прав и свобод человека и гражданина.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 декабря 2019 года состоялся последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев. Она поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают 101 человека, еще относительно почти 200 человек есть информация от родственников, но нет документов.