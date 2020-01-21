Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

12 украинских политзаключенных находятся в российских тюрьмах в критическом состоянии – Денисова

В местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 115 украинских политзаключенных, рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова сказала председателю ОБСЕ, что некоторые украинские политзаключенные требуют оказания квалифицированной медицинской помощи
Денисова сказала председателю ОБСЕ, что некоторые украинские политзаключенные требуют оказания квалифицированной медицинской помощи
Фото: Людмила Денісова / Facebook

12 незаконно удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму украинцев находятся в критическом состоянии. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на встрече с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албании Эди Рамой, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

Денисова рассказала, что в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 115 украинских политзаключенных.

Среди указанных граждан Украины есть такие, которые содержащихся в заключении уже более пяти лет подряд. 86 человек – это крымские татары, которым инкриминируется организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, организация деятельности экстремистской организации, членство в запрещенной в Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир", отметила она.

Денисова обратила внимание Рамы на то, что некоторые граждане Украины находятся в критическом состоянии и требуют срочного обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи.

"В частности, это Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Виктор Шур, которые удерживаются на территории Российской Федерации, и Абдулгазиєв Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Эскендер, Шейхалиєв Рустем, которые содержатся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – написала омбудсмен.

Денисова призвала Раму применить все рычаги влияния ради восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на Родину живыми.

Также Денисова призвала председателя ОБСЕ усилить совместное давление международного сообщества на РФ с целью выполнения ею норм международного права, уважения прав и свобод человека и гражданина.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3370981526307906

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 декабря 2019 года состоялся последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцевОна поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают 101 человека, еще относительно почти 200 человек есть информация от родственников, но нет документов.

Теги: Россия, Крым, Украина, ОБСЕ, политзаключенные, Хизб ут-Тахрир, обмен удерживаемыми лицами, Эди Рама
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS