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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств после допроса освобожденных заложников боевиков

В показаниях украинским правоохранителям освобожденные в конце декабря 2019 года из плена боевиков украинцы сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия боевиками и их пособниками. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.

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29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса
29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса
Фото: president.gov.ua

Прокуроры департамента Офиса генерального прокурора по надзору в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, по результатам допросов бывших заложников боевиков "ЛДНР", освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В своих показаниях освобожденные украинцы сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия боевиками и их пособниками.

"Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лица, их совершившие, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами вооруженных сил РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР" и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными", – отметили в пресс-службе ведомства.

Украинскими правоохранителями уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса, добавили в Генпрокуратуре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев.

Теги: Россия, Донбасс, боевики, ДНР, правоохранители, преступление, ЛНР, обмен удерживаемыми лицами, Офис генпрокурора
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