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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области ветеран войны на Донбассе застрелил приятеля из-за спора, какой президент лучше – полиция

49-летний ветеран войны на Донбассе в ходе распития алкогольных напитков со своим приятелем выстрелил в последнего из охотничьего ружья, тот скончался на месте.

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Водитель задержанного авто сказал, что ехал в полицию сдаваться
Водитель задержанного авто сказал, что ехал в полицию сдаваться
Фото: kv.npu.gov.ua

Сотрудники патрульной полиции в Киевской области за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль и обнаружили в салоне тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Инцидент произошел сегодня утром в районе поселка городского типа Иванков.

Водитель авто – ветеран войны на Донбассе – признался работникам полиции, что смертельно ранил своего знакомого и ехал в полицию, чтобы в этом признаться.

Он рассказал, что вместе с приятелем, тоже ветераном, употреблял алкогольные напитки. У них возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры он из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Иванковского отделения полиции, 49-летнего мужчину задержали. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – охотничье ружье без документов.

Тело 47-летнего погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция устанавливает причины конфликта. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. 

В комментарии изданию "Факты" пресс-офицер полиции Киевской области Николай Жукович рассказал, что спор двух мужчин был связан с политикой.

"И 49-летний подозреваемый, и его жертва – оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", – сообщил Жукович.

Теги: убийство, стрельба, Донбасс, Киевская область, Николай Жукович, война на Донбассе, уголовное производство, Нацполиция
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