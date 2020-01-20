Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, один украинский боец погиб

Боевики на Донбассе в течение 19 января обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем, минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию
Фото: ЕРА

На Донбассе 19 января погиб украинский военный, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120 мм, минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 19 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/771514820007803

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Украина, оружие, Донбасс, военные, боевики, украинский военный, прекращение огня, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, операция Объединенных сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Винник, Таюне, Пономарев, Tayanna, Волочкова искупались в Крещение
Винник, Таюне, Пономарев, Tayanna, Волочкова искупались в Крещение
У Тимура Мирошниченко родился сын
У Тимура Мирошниченко родился сын
Скорик, Куприй, Труханов, Ващук искупались на Крещение
Скорик, Куприй, Труханов, Ващук искупались на Крещение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS