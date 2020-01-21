Асеев об обмене: Если на одну чашу весов поставить "Беркут", а на другую – женщину, которую насилуют в плену, какая чаша весов перевесит?

Бывший заложник боевиков "ДНР" Станислав Асеев рассказал, что в колонии, где его в последнее время удерживали, были пленники, которые говорили, что готовы "сидеть сколько надо", лишь бы Украина не шла на уступки России.

Освобожденный в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО журналист Станислав Асеев в интервью изданию ZN.UA, опубликованном 18 января, прокомментировал вопрос обмена украинцев на экс-"беркутовцев".

"Я опущу чувства и лирику и скажу, как я понимаю эту ситуацию. На самом деле, я очень не завидую президенту [Украины Владимиру Зеленскому]. Не как политику, а как человеку. Я прекрасно понимаю, что с одной стороны, есть люди, погибшие на Майдане, их семьи, "Беркут"… С другой стороны, есть какие-то абстрактные асеевы, ивановы, петровы, которые сидят в подвалах Донбасса. Для тех, кто потерял близких на Майдане, они, по большому счету, никто. Но, если снять самый верхний пласт, то есть еще, предположим, женщина, которую жестоко пытают в "Изоляции". Ее насилуют, и это продолжается месяцами. Это я говорю о конкретном случае. И если на одну чашу весов поставить "Беркут", а на другую эту женщину… А может быть, этих женщин несколько. А еще прибавить туда мужчин, с которыми делают примерно то же самое, то какая чаша весов перевесит? Не знаю", – сказал Асеев.

По его мнению, в этом вопросе важна политическая воля сильного человека, лидера, "которым обычно и является президент".

"Который должен принять решение, на какую сторону склонить эти весы. И он выбрал обмен. Я лично, конечно же, ему благодарен потому, что понимаю, через что все мы прошли. Что сказать семьям погибших на Майдане? Мне им сказать нечего. Я их в чем-то понимаю… И скажу, что среди нас в 32-й колонии, где я в последние месяцы находился, были люди, которые говорили, что готовы сидеть сколько надо. Лишь бы Украина не шла на уступки России. Да, были такие люди, и я им просто аплодирую", – добавил журналист.

Отвечая на вопрос журналиста о ментальности "донецких", Асеев заявил, что никакого "народа Донбасса" нет.

"Наши люди более прагматичны. Для них всегда важнее то, до чего можно дотянуться рукой и пощупать, нежели какие-то абстрактные вещи, которые невозможно ощутить прикосновением. И это, наверное, самое первое и главное, что отличает "донецких" от той части страны, которая все дальше уходит на Запад. Однако о каких-то глобальных отличиях я бы все-таки не говорил. Точно нет никакого "народа Донбасса". Это банальный политический шарж, который был необходим России, чтобы разжечь, в том числе, и этот конфликт", – отметил журналист.

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала "Россия 24" вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона "Донбасс", добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что "суд" в ОРДЛО "приговорил" Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с "приговором" украинскому журналисту.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и Асеев. Украина выдала 124 человека.