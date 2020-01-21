На оккупированных территориях Донбасса в неволе незаконно удерживают 184 человека – СБУ

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская говорила, что на временно оккупированной территории Донбасса боевики незаконно удерживают около 300 украинцев. По информации СБУ, их 184.

По состоянию на 20 января 184 человека считаются незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донбасса. Об этом "Радіо Свобода" сообщили в Службе безопасности Украины.

"В рамках трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, по состоянию на 20 января 2020 года запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях 184 человека", – рассказали в СБУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев. Она поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают на Донбассе 101 человека, еще по примерно 200 человек есть информация от родственников, но нет документов.