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На оккупированных территориях Донбасса в неволе незаконно удерживают 184 человека – СБУ

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская говорила, что на временно оккупированной территории Донбасса боевики незаконно удерживают около 300 украинцев. По информации СБУ, их 184.

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Боевики незаконно удерживают на Донбассе сотни украинцев
Боевики незаконно удерживают на Донбассе сотни украинцев
Фото: pixabay.com

По состоянию на 20 января 184 человека считаются незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донбасса. Об этом "Радіо Свобода" сообщили в Службе безопасности Украины.

"В рамках трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, по состоянию на 20 января 2020 года запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях 184 человека", – рассказали в СБУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцевОна поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают на Донбассе 101 человека, еще по примерно 200 человек есть информация от родственников, но нет документов.

Теги: СБУ, Украина, Донбасс, агрессия, украинцы, война в Украине, обмен удерживаемыми лицами
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