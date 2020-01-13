Правоохранители начали допросы освобожденных из ОРДЛО украинцев – Офис гепрокурора

Некоторые освобожденные на Донбассе украинцы рассказывают о пытках и применении физического насилия со стороны боевиков "ДНР" и "ЛНР", сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности начали следственные действия с людьми, которые вернулись на подконтрольную правительству территорию в результате обмена 29 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 13 января.

Сейчас допросы проводят в местах реабилитации и лечения освобожденных украинцев.

Следственные действия проводятся для выяснения всех обстоятельств пребывания их в заложниках боевиков "ДНР" и "ЛНР" и установления лиц, которые совершали преступления против украинских граждан, отметили в ОГПУ.

"По результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения норм международного гуманитарного права представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". В частности, освобожденные из плена дают показания о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – говорится в сообщении.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.