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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правоохранители начали допросы освобожденных из ОРДЛО украинцев – Офис гепрокурора

Некоторые освобожденные на Донбассе украинцы рассказывают о пытках и применении физического насилия со стороны боевиков "ДНР" и "ЛНР", сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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В результате обмена на подконтрольную Киеву территорию вернулось 76 украинцев
В результате обмена на подконтрольную Киеву территорию вернулось 76 украинцев
Фото: EPA

Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности начали следственные действия с людьми, которые вернулись на подконтрольную правительству территорию в результате обмена 29 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 13 января.

Сейчас допросы проводят в местах реабилитации и лечения освобожденных украинцев.

Следственные действия проводятся для выяснения всех обстоятельств пребывания их в заложниках боевиков "ДНР" и "ЛНР" и установления лиц, которые совершали преступления против украинских граждан, отметили в ОГПУ.

"По результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения норм международного гуманитарного права представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". В частности, освобожденные из плена дают показания о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – говорится в сообщении.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Теги: Луганская область, Донецкая область, ДНР, допрос, война в Украине, ЛНР, обмен удерживаемыми лицами, Офис генпрокурора
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