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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобожденная из ОРДЛО Чуйкова: Я все время думала, что меня расстреляют

По словам Марины Чуйковой, которую освободили в рамках предновогоднего обмена с ОРДЛО, после допросов у боевиков "ДНР" она не хотела жить и молилась, чтобы ее расстреляли.

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Чуйкову удерживали боевики "ДНР"
Чуйкову удерживали боевики "ДНР"
Фото: hromadske.ua

Освобожденная 29 декабря 2019 года в результате обмена с ОРДЛО Марина Чуйкова, которую боевики "ДНР" называли шпионкой, рассказала "Громадському" в интервью 9 января 2020 года, что ожидала расстрела.

"Первый допрос – привели врача. Она меня осмотрела и ушла. Они там собрались на консилиум и спрашивают: "Что с ней делать?", в ответ: "Да расстреляйте ее". И меня куда-то повели на расстрел. В принципе, в СИЗО я все время думала, что меня расстреляют. Долго ехали, повезли в лес. Двое ребят, которые ехали со мной сзади, пристегнули к себе наручниками и заснули. А я шапку так подняла, смотрю, в лес едем, город Енакиево. Думаю, все. Но нет. Повозили-повозили и вернули назад", – отметила Чуйкова.

По ее словам, после допросов у боевиков она "уже жить не хотела".

"Я лежала на этих досках и молилась не за то, чтобы выйти оттуда, а за то, чтобы меня расстреляли. Я уже представляла, как меня расстреливают", – объяснила освобожденная.

Чуйкову задержали 19 марта 2018 года на блокпосту "Майорское", а 1 октября 2019 года стало известно, что ее приговорили к 11 годам лишения свободы якобы за шпионаж и сотрудничество со Службой безопасности Украины. Чуйкову содержали в Снежнянской исправительной колонии в Донецкой области.

29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Чуйкова попала в список на обмен.

Теги: шпионаж, боевики, ДНР, допрос, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами, Марина Чуйкова
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