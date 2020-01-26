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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Второй срок". Адвокат рассказала об условиях проживания в Крыму освобожденных фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Нури Примов и Рустем Ваитов, которые вернулись в Крым после освобождения из колоний в РФ, никуда не могут деться без ведома оккупационных властей, отметила адвокат Лиля Гемеджи.

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Ваитов (на фото слева) и Примов вышли на свободу 22 января
Ваитов (на фото слева) и Примов вышли на свободу 22 января
Фото: krymr.com

Условия проживания в Крыму освобожденных из российских колоний фигурантов севастопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова и Нури Примова сравнимы с новым сроком заключения. Об этом 26 января заявила изданию "Крым.Реалии" адвокат Лиля Гемеджи.

"По сути, это второй срок для Нури и Рустема. Он подразумевает ряд ограничений, они касаются нахождения обоих освобожденных в определенном месте, по месту регистрации или проживания, запретов на определенные действия. Запрет покидать Симферопольский район, Крым, запрет на посещение публичных мероприятий. То есть без ведома полиции человек не может никуда двинуться", – сказала она.

По ее словам, у Ваитова "дочь – инвалид детства, которую необходимо постоянно возить по медицинским клиникам".

"Они находятся за пределами Симферопольского района. Это патовая ситуация: ребенку плохо, надо отвезти его в больницу, но сперва необходимо получить разрешение сотрудников МВД. Мы можем сейчас только подавать ходатайство на изменение места проживания и регистрации", – отметила Гемеджи.

В январе 2015 года в оккупированном Севастополе были арестованы Руслан Зейтуллаев, Примов, Ваитов, в апреле – Ферат Сайфуллаев. Процесс над ними начался 1 июня 2016 года. Сторона обвинения просила для них от семи до 17 лет лишения свободы.

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил их к тюремному заключению за участие в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной на территории РФ в 2003 году. Зейтуллаев получил семь лет колонии общего режима, Ваитов, Примов и Сайфуллаев – по пять лет каждый.

Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган, Примов – в Республике Марий Эл. 22 января 2020 года они вышли на свободу в связи с истечением срока наказания.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, полиция, оккупация, ограничения, Хизб ут-Тахрир, адвокат, Лиля Гемеджи, Нури Примов, Рустем Ваитов
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