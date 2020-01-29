Двоих фигурантов красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир" отправили в спецблок – адвокат

Фигуранты красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир" Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев находятся в российском СИЗО под круглосуточным видеонаблюдением, рассказал адвокат Рустем Кямилев.

29 января Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела фигурантов красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по существу. Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат Рустем Кямилев.

"Эмирусеинов уже этапирован и находится в обычной камере. Однако Абхаиров и Абдулганиев помещены в спецблок, где находятся под круглосуточным видеонаблюдением", – рассказал адвокат.

Кямилев добавил, что Эмирусеинов жалуется на зубную боль и просит передать ему необходимые лекарства, а Абхаиров не смог принимать участие в заседании стоя из-за боли в спине.

Следующее судебное заседание запланировано 4 февраля 2020 года, отметил адвокат.

На заседании Эмирусеинов заявил, что два диска и книга "Концепция "Хизб ут-Тахрир" были ему подброшены сотрудниками ФСБ, сообщает "Крымская солидарность".

14 февраля 2019 года у Абдулганиева, Эмирусеинова и Абхаирова прошли обыски. В отношении всех троих открыли уголовные дела по подозрению в членстве в запрещенной организации.

15 января подконтрольный оккупационным властям "Киевский суд" в Симферополе взял их под стражу.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.