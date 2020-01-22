Встречи Зеленского и Гончарука в Давосе, драка Кивы в Киеве. Главное за день

Первый визит Зеленского на форум в Давос

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января впервые приехал на юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, который проходит в Давосе. Он выступил с речью, заявив, что Украина должна стать инвестиционной Меккой для иностранцев.

Украинский президент подчеркнул, что страна видит свое будущее в ЕС, встретился с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой и пригласил ее в Украину.

Кроме того, Зеленский признал, что мало времени уделяет семье, став президентом.

Также Зеленский вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком провели встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая рассказала о своих украинских родственниках.

Драка между Кивой и ветераном АТО в ресторане

Около полудня в ресторане Моссо на Крещатике у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы возник конфликт с ветераном АТО Михаилом Майманом. На видео инцидента нардеп подошел к посетителю и попытался ударить его головой в лицо, тот ответил ударом кулаком в голову.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Полиция сообщила, что нардепу оказали медицинскую помощь на месте, а участника конфликта с ним разыскивают. В ОПЗЖ заявили, что на Киву "бандитское нападение" совершил мужчина "из группы националистов", после чего нардеп попал в больницу.

Вечером пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство "по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины".

Верховный Суд вынес решение в пользу Коломойского по делу "ПриватБанка"

Верховный Суд Украины запретил взыскать залоговое имущество связанного с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским ООО "Гаджибей", которое выступило залогодателем по кредиту рефинансирования "ПриватБанка" в 2014 году, сообщили в Национальном банке Украины.

В регуляторе считают, что решение Верховного Суда создает риск, когда экс-владельцы "ПриватБанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.

Зеленский, возможно, встретится с Путиным в Израиле

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Зеленский может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 23 января в Иерусалиме. В Офисе президента Украины сначала заявили, что таких переговоров пока нет в планах украинского лидера.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль получал запрос от Зеленского о встрече с Путиным во время визита в Израиль, но такая встреча, если состоится, будет непродолжительной из-за "крайне ограниченного" количества времени российского президента.

Позже Зеленский заявил, что разговор может состояться. "Мы два дня в Израиле, много встреч подтвержденных. О вероятности такой встречи... Может быть, потому что есть вопросы про обмен наших пленных украинцев и украинцев, которые являются крымскими татарами, которые находятся на территории России. Будет возможность – обсудим это", – сказал президент Украины.

В РФ вышли на свободу два фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир"

Фигуранты севастопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов и Нури Примов вышли из мест лишения свободы в России. Им назначили административный надзор в течение восьми лет – после освобождения Ваитов и Примов должны находиться в аннексированном РФ Крыму.

В Малайзии освободили приговоренного к смертной казни украинца

Гражданину Украины Роману Золотареву, которого обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к смертной казни в Малайзии, отменили приговор и отпустили. Он вернулся в Украину.

Антидопинговый скандал в РФ

Всемирное антидопинговое агентство приостановило работу ранее одобренной им Московской антидопинговой лаборатории. Это решение связано с манипулированием данными лабораторией, сообщили в ВАДА.