В ОПЗЖ утверждают, что на Киву напал человек, которого охраняла "Альфа"

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что их нардеп Илья Кива находится в больнице после того, как ему нанесли "несколько ударов" в ресторане в Киеве.

В Киеве на народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) напал человек, которого охраняла государственная служба охраны. Об этом 22 января заявили на сайте политсилы.

"Совершено бандитское нападение на... Киву. Подозреваемый мужчина – из группы националистов – нанес парламентарию несколько ударов. В данный момент Илья Кива находится в больнице. Особенно интересен тот факт, что нападавший охранялся государственной охраной "Альфа", которая, напомним, предоставляется исключительно высокопоставленным государственным чиновникам. По крайней мере, с места инцидента он скрылся на бронированном автомобиле с липовыми номерами, брендированном эмблемой этой охранной структуры", – сказано в заявлении.

По версии ОПЗЖ, в ресторане "неизвестный неоднократно пытался спровоцировать народного депутата на конфликт (очевидно, у него была команда дискредитировать нардепа), но, увидев, что политик не поддается на провокации, мужчина набросился на Илью Киву".

Партия потребовала "немедленного расследования вопиющего инцидента и задержания преступника".

"Кроме того, мы требуем четкого объяснения: кто стоит за нападением на Илью Киву, кто заказчик?!" – заявили в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

22 января появилась информация, что в ресторане Моссо на Крещатике Кива напал на посетителя, ветерана АТО Михаила Маймана. В аккаунте "Первый оперативный" в YouTube разместили видео инцидента.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

Полиция сообщила, что нардепу оказали медицинскую помощь на месте, а участника конфликта с ним разыскивают.