Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Кива напал в ресторане на ветерана АТО – соцсети. Видео

По информации Telegram-канала "Новина", депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попытался ударить головой участника войны на Донбассе Михаила Маймана, тот ответил. За нардепа вступились охранники.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кива избран в парламент от "Оппозиционной платформы За жизнь"
Кива избран в парламент от "Оппозиционной платформы – За жизнь"
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Около 12.00 22 января в ресторане МОССО на Крещатике в Киеве народный депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа – За жизнь") напал на посетителя, ветерана антитеррористической операции Михаила Маймана, сообщил Telegram-канал "Новина".

"Нардеп Кива встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности с местным авторитетом Бельмондо. Но вдруг нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу", – сказано в сообщении.

После конфликта охрана Кивы напала на ветерана, в то время как нардеп вернулся за свой стол, утверждает "Новина".

В аккаунте "Первый оперативный" в YouTube разместили видео инцидента.

ВИДЕО
Видео: Первый оперативный / YouTube

Как пишет "Информатор", народному депутату нанесли телесные повреждения несколько человек. Они скрылись на двух автомобилях серого цвета – Volkswagen Multivan и Mercedes. Патрульная полиция разыскивает подозреваемых.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Теги: Киев, драка, ресторан, Илья Кива, конфликт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
Спецпроект премии YUNA: объявлены 20 знаковых песен за 20 лет
Спецпроект премии YUNA: объявлены 20 знаковых песен за 20 лет
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2020"
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2020"
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS