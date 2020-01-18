Кива попросил "девчонок из своего фан-клуба" присылать ему эротические фото в нерабочее время

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сказал, что девушки, которые будут присылать ему эротические фото в рабочее время, имеют шанс стать "самыми известными девочками в этой стране".

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива призвал "девчонок из своего фан-клуба" присылать ему эротические фото в нерабочее время. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook 16 января.

"Привет, девчонки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это, пожалуйста, в мое нерабочее время – в перерыве с 14.00 до 16.00 или после 19.00. В противном случае у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", – сказал он.

15 января портал TK Media опубликовал видео, на котором во время заседания парламента Кива рассматривал присланные в WhatsApp фото обнаженной женщины.

2 октября 2019 года журналист Всеволод Филимоненко снял видео, как Кива трогал себя за гениталии в сессионном зале.