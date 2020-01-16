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Кива рассматривал в Раде фото голой женщины. Видео

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива во время заседания парламента рассматривал в телефоне интимные фото. Об этом 15 января сообщил портал TK Media. На опубликованном в YouTube видео зафиксировано, как Кива рассматривает присланные в WhatsApp фото обнаженной женщины во время голосования, а затем откладывает телефон в сторону.

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Кива рассматривал фото во время заседания
Кива рассматривал фото во время заседания
Фото: zagittya.com.ua
видео

Видео: TK Media / YouTube
Теги: Верховная Рада, Илья Кива
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