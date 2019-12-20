Нардеп Мотовиловец заявил, что во время потасовки в Раде Кива угрожал порезать его на куски и съесть. Видео

Конфликт на заседании произошел во время рассмотрения законопроекта по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения. Парламентарии от ОПЗЖ предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, Сольский поставил предложение на голосование, но члены комитета его не поддержали. После этого представители ОПЗЖ и "Батьківщини" начали кричать "Позор!" и потребовали завершить заседание. При этом нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко призывал Сольского выгнать депутата с заседания. Речь шла о Мотовиловце. "Коля, ну он же начал трогать ее – ты что, не видел? Выведи его с комитета. Мы бы никогда не опустились, чтобы женщину трогать. Вы что, вообще обалдели?" – заявлял Ивченко.

В это время Тимошенко разбрасывала бумаги.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.