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Нардеп Мотовиловец заявил, что во время потасовки в Раде Кива угрожал порезать его на куски и съесть. Видео

Депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец рассказал "Радіо Свободі", что во время потасовки на заседании аграрного комитета Рады 18 декабря нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива угрожал порезать его на куски и съесть. По словам парламентария, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко "дала команду ОПЗЖ блокировать" заседание. "Я подошел, чтобы закрыть руководителя комитета и он мог продолжить заседание. [Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья] Королевская начала меня оттаскивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину, и начал Кива кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть", – рассказал нардеп.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Потасовка произошла 18 декабря
Потасовка произошла 18 декабря
Скриншот: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Конфликт на заседании произошел во время рассмотрения законопроекта по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения. Парламентарии от ОПЗЖ предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, Сольский поставил предложение на голосование, но члены комитета его не поддержали. После этого представители ОПЗЖ и "Батьківщини" начали кричать "Позор!" и потребовали завершить заседание. При этом нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко призывал Сольского выгнать депутата с заседания. Речь шла о Мотовиловце. "Коля, ну он же начал трогать ее – ты что, не видел? Выведи его с комитета. Мы бы никогда не опустились, чтобы женщину трогать. Вы что, вообще обалдели?" – заявлял Ивченко.

В это время Тимошенко разбрасывала бумаги. 

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

видео

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Украина, Наталья Королевская, Вадим Ивченко, Илья Кива, рынок земли, Андрей Мотовиловец, ОПЗЖ
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