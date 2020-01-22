Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

После инцидента с участием Кивы в Киеве ввели план "Перехват" – СМИ

План "Перехват" полиция ввела в Печерском районе Киева из-за нападения на человека. По данным УНН, речь идет о нардепе от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В YouTube опубликовали видео якобы с Кивой
В YouTube опубликовали видео якобы с Кивой
Фото: socpartia.com

В Киеве полиция ввела план "Перехват", который может быть связан с инцидентом, участие в котором принимал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Об этом со ссылкой на столичную полицию проинформировало 22 января агентство УНН.

Правоохранители уточнили, что план введен "из-за нападения на человека в Печерском районе" Киева. Ищут автомобили.

"По предварительной информации, речь идет о народном депутате... Илье Киве", – отметили в агентстве.

22 января Telegram-канал "Новина" сообщил, что в ресторане Моссо на Крещатике Кива напал на посетителя, ветерана АТО Михаила Маймана. "Нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу", – сказано в сообщении. В аккаунте "Первый оперативный" в YouTube разместили видео инцидента.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

Теги: автомобили, полиция, народные депутаты, нападение, Крещатик, ресторан, Илья Кива
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
Спецпроект премии YUNA: объявлены 20 знаковых песен за 20 лет
Спецпроект премии YUNA: объявлены 20 знаковых песен за 20 лет
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2020"
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2020"
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS