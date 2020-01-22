После инцидента с участием Кивы в Киеве ввели план "Перехват" – СМИ

План "Перехват" полиция ввела в Печерском районе Киева из-за нападения на человека. По данным УНН, речь идет о нардепе от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве.

В Киеве полиция ввела план "Перехват", который может быть связан с инцидентом, участие в котором принимал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Об этом со ссылкой на столичную полицию проинформировало 22 января агентство УНН.

Правоохранители уточнили, что план введен "из-за нападения на человека в Печерском районе" Киева. Ищут автомобили.

"По предварительной информации, речь идет о народном депутате... Илье Киве", – отметили в агентстве.

22 января Telegram-канал "Новина" сообщил, что в ресторане Моссо на Крещатике Кива напал на посетителя, ветерана АТО Михаила Маймана. "Нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу", – сказано в сообщении. В аккаунте "Первый оперативный" в YouTube разместили видео инцидента.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.