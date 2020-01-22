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"Возникла кратковременная драка". Полиция Киева прокомментировала инцидент с Кивой

В ресторане в Киеве народный депутат подрался со своим знакомым, сообщает столичная полиция. Известно, что похожий инцидент был с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.

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Кива утверждает, что на него напали
Кива утверждает, что на него напали
Фото: zagittya.com.ua

22 января в Печерском районе Киева произошла драка с участием народного депутата. Об этом проинформировала полиция столицы.

"В полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений... По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации", – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что "проводят мероприятия для установления местонахождения второго участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле".

22 января Telegram-канал "Новина" сообщил, что в ресторане Моссо на Крещатике Кива напал на посетителя, ветерана АТО Михаила Маймана. "Нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу", – сказано в сообщении. В аккаунте "Первый оперативный" в YouTube разместили видео инцидента.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

Теги: Киев, драка, полиция, ветераны, ресторан, Илья Кива, конфликт
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