"Возникла кратковременная драка". Полиция Киева прокомментировала инцидент с Кивой

22 января в Печерском районе Киева произошла драка с участием народного депутата. Об этом проинформировала полиция столицы.
"В полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений... По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации", – сказано в сообщении.
Правоохранители отметили, что "проводят мероприятия для установления местонахождения второго участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле".
22 января Telegram-канал "Новина" сообщил, что в ресторане Моссо на Крещатике Кива напал на посетителя, ветерана АТО Михаила Маймана. "Нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, а в ответ получил удар по лицу", – сказано в сообщении. В аккаунте "Первый оперативный" в YouTube разместили видео инцидента.
Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.