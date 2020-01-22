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Зеленский о вероятности встречи с Путиным в Израиле: Может быть

По словам президента Украины Владимира Зеленского, если будет возможность, он обсудит в Израиле с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена, в том числе содержащихся в России крымских татар.

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Зеленский (на фото) не исключает своей встречи с Путиным
Зеленский (на фото) не исключает своей встречи с Путиным
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил 22 января, что в Израиле, где будет проходить Всемирный форум памяти Холокоста, он может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос журналистов.

Видео эпизода опубликовало "Радіо Свобода".

"Мы два дня в Израиле, много встреч подтвержденных. О вероятности такой встречи... Может быть, потому что есть вопросы про обмен наших пленных украинцев и украинцев, которые являются крымскими татарами, которые находятся на территории России. Будет возможность – обсудим это", – сказал президент Украины.

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, проходит 22–23 января в Иерусалиме. Путин – среди приглашенных на церемонию.

19 января свое участие в форуме в Израиле подтвердил Зеленский.

22 января помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль получал запрос от Зеленского о встрече с Путиным во время визита в Израиль 23 января.

Единственный раз президенты Украины и РФ общались лично 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как "ничью".

Теги: Владимир Путин, Израиль, Холокост, Давос, пленные, Владимир Зеленский, украинцы, обмен удерживаемыми лицами
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