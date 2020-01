"Мировая экономика требует экономического чуда. Украина – то место, где случаются чудеса". Речь президента Зеленского в Давосе

Извините, а не летит ли этот мир в пропасть?

– (Начинает на английском). Мне очень приятно впервые тут быть. Я президент Украины, поэтому перейду на украинский. Уважаемый господин глава, уважаемые присутствующие. Мне очень приятно быть на юбилейном 50-м заседании Всемирного экономического форума. Пользуясь случаем, хочу отметить проекты форума относительно Украины, а именно: сценарий будущего Украины, женевскую инициативу относительно Украины, новое экономическое видение для Украины. Я благодарю за это и рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Темы, которые поднимаются в Давосе, всегда точно иллюстрируют состояние современного мира и вызовы, которые встают перед человечеством. И нынешний форум объединил лидеров для обсуждения чрезвычайно важной темы – сплоченного и устойчивого мира. Вы знаете, мне кажется, Украине точно есть что сказать по этому поводу.

Какая сегодня наибольшая угроза сплоченности и устойчивости мира? Вопрос безопасности. Безопасности как отдельного человека, так и целых стран и народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, которая переместила нас в новую эпоху. Эпоху new normality (англ., новая нормальность. – "ГОРДОН"). То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало действительно реальностью.

Но, к сожалению, далеко не все в этой эпохе является позитивным. Торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из предыдущих международных соглашений. Это тоже, к сожалению, new normality. И это подрывает веру в человечество и наводит на мысли: извините, а не летит ли этот мир в пропасть?

Мы рискуем, что следующие поколения – страдая от климатических изменений, перманентных конфликтов, страдая от бедности и ограниченного доступа к еде – будут упрекать каждого из мировых лидеров, что те имели реальный шанс договориться, но так им и не воспользовались.

Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостят выступления Греты Тунберг, фотографии пожаров в Австралии или сбитого украинского Boeing в Иране

Самое страшное – что катаклизмы стали для планеты будничностью, а потрясения стали для человечества иногда просто привычкой. Как никто другой я точно знаю, о чем сейчас вам говорю. Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных защищать это право. Вот такая у нас new normality.

Да, мир сплотился в решении этих вопросов, но достаточно ли этого для семей украинских погибших и тех, кто лишился крова? Достаточно ли им мировой "обеспокоенности и озабоченности"? Этого мало. И это правда. Это лишь один пример, который доказывает: нынешняя архитектура мира, к сожалению, уязвима, а существующие [международные] институции не всегда работают так эффективно, как того требует настоящее.

Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, в особенности правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостят выступления Греты Тунберг, фотографии ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского Boeing в Иране. Означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Ведь для большинства через неделю это уже потеряет актуальность, а в [новостную] ленту уже стучит новый громкий информационный повод.

Я не случайно и не просто так на экономическом форуме уделяю так много внимания вопросу безопасности. Ведь это чрезвычайно важно для развития украинской экономики. Одновременно наша философия – превратить свои проблемы в собственную силу. Вызовы, вставшие перед нами, украинцами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее. Вдохновляют делать невероятное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление. Мы программируем себя на выполнение амбициозных задач.

Какой, на ваш взгляд, может быть задача для страны, потерявшей часть своей территории и являющейся далеко не самой богатой на старом континенте? Стать лидером. Да, стать лидером Восточной и Центральной Европы. Это амбициозные планы. Думаете, это невозможно? Многие мировые единороги начинали с безумных идей, с несколькими сотрудниками и офисами в своем гараже. So, nothing is impossible (англ., что ж, нет ничего невозможного. – "ГОРДОН").

Мировая экономика, находящаяся на грани кризиса, требует экономического чуда. Украина – именно то место, где случаются чудеса

За эти годы наша страна сделала несколько шагов назад. Но мы не отступили. Мы набирали расстояние для разбега и решительного экономического прыжка. Новая украинская власть строит равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно необходимые законы.

У нас есть все, чтобы стать успешной страной: благоприятные климатические условия, очень выгодное географическое расположение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал, а также наш самый главный ресурс – невероятно креативные и очень талантливые люди, которые входят в топ-50 по версии Human Capital Index. У нас – пока еще! – нет лишь двух вещей. Нет другого варианта, кроме как стать успешными. И нет достаточного инвестирования. Мы предлагаем всем стать акционерами успеха новой Украины.

Сегодня прагматическому и закаменелому миру остро не хватает чуда. А мировая экономика, которая находится на грани нового глобального кризиса, требует экономического чуда. Украина – это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель – чтобы в книжках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура появилась Украина. Поэтому присоединяйтесь!

Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать экономическую прибыль. И мы – одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены. Но вопреки глобальной тенденции Украина ускоряет изменение климата.

Я намеренно употребил такое скандальное утверждение, чтобы сфокусировать ваше внимание и чтобы это услышали все. Конечно же, я говорю исключительно о позитивных изменениях в бизнес-климате. Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса. Для нас это вопрос собственного выживания. А для вас – стабильность в регионе, а значит, и в Европе в целом.

Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов. Так что don’t miss out Ukraine. Thank you very much (англ., не упустите Украину. Спасибо большое. – "ГОРДОН").

ВИДЕО