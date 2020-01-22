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Украинца, приговоренного в Малайзии к повешению за перевозку наркотиков, помиловали, он вернулся на родину

В 2017 году гражданина Украины Романа Золотарева задержали в аэропорту Куала-Лумпура, в багаже были обнаружены наркотики. Суд приговорил его к смертной казни. Адвокатам и властям Украины удалось добиться отмены приговора.

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Золотарев (слева) уже в Украине
Золотарев (слева) уже в Украине
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинцу, приговоренному к повешению в Малайзии, отменили смертный приговор, он вернулся на родину. Об это 22 января написала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В апреле 2017 года Романа Золотарева задержали при пересадке в аэропорту Куала-Лумпура, в багаже обнаружили "большое количество запрещенного груза, о котором Рома не знал", сообщалось в блоге, созданном в поддержку гражданина Украины.

Золотарева обвинили в перевозке наркотиков. Он утверждал, что чемодан ему не принадлежит, он согласился доставить его в Лаос по просьбе не знакомых ему лиц.

29 марта 2019 года Высший суд города Шах-Алам приговорил украинца к смертной казни через повешение.

"Сразу после вынесения приговора ко мне обратился отец Романа за помощью – началась борьба за судьбу нашего гражданина. Были проведены телефонные разговоры с консулом Украины в Малайзии, подготовлены письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали бин Исмаилу с просьбой содействовать освобождению украинца", – сообщила украинский омбудсмен.

Смертный приговор был отменен 16 января, сообщил в блоге адвокат Шон Вутен.

Золотарев уже вернулся на родину, встретился с отцом и представителями офиса омбудсмена, добавила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3373820022690723

Золотарев – экс-участник шоу "Х-фактор" и "Битва хоров". Занимался артистической деятельностью в Украине, затем принял решение поехать в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года должен был вернуться в Украину из-за внезапного разрыва договоренностей с работодателем, но был арестован в Малайзии.

Теги: наркотики, Людмила Денисова, арест, аэропорт, Малайзия, смертная казнь, Куала-Лумпур
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