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Рябошапка открыл уголовное производство в отношении нардепа Кивы

Уголовное производство в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы генпрокурор Руслан Рябошапка открыл по заявлению потерпевшего, который утверждает, что нардеп ударил его головой в лицо.

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Открыть уголовное производство в отношении нардепа мог только генпрокурор
Открыть уголовное производство в отношении нардепа мог только генпрокурор
Фото: ЕРА

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении народного депутата. Об этом 22 января проинформировал Офис генпрокурора (ОГП).

"Рябошапка открыл производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ОГП напомнили, что в соответствии с украинским законодательством, открыть уголовное производство в отношении народного депутата может исключительно генеральный прокурор.

В Офисе генпрокурора не называют фамилию нардепа, однако известно, что в ресторане в Киеве произошла драка с участием нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы.

Известно, что в ресторане Моссо на Крещатике у Кивы возник конфликт с ветераном АТО Михаилом Майманом. На видео инцидента нардеп подошел к посетителю и попытался ударить его головой в лицо, тот ответил ударом кулаком в голову.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

Полиция сообщила, что нардепу оказали медицинскую помощь на месте, а участника конфликта с ним разыскивают.

В ОПЗЖ заявили, что на Киву "бандитское нападение" совершил мужчина "из группы националистов", после чего нардеп попал в больницу.

Теги: Киев, драка, народные депутаты, ресторан, Илья Кива, Руслан Рябошапка, уголовное производство, Офис генпрокурора
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