Верховный Суд разрешил компании Коломойского не выплачивать часть долга перед НБУ

Верховный Суд Украины запретил взыскать залоговое имущество связанного с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским ООО "Гаджибей", которое выступило залогодателем по кредиту рефинансирования "ПриватБанка" в 2014 году, сообщили в Национальном банке Украины. В регуляторе считают, что решение Верховного Суда создает риск, когда экс-владельцы "ПриватБанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.

Судьи находились в совещательной комнате менее минуты, после чего вынесли это решение, заявили в НБУ Фото: bank.gov.ua

22 января Верховный Суд Украины отклонил кассационную жалобу Национального банка и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций по иску о взыскании залогового имущества ООО "Гаджибей", которое связано с одним из экс-владельцев "ПриватБанка" бизнесменом Игорем Коломойским, заявила пресс-служба регулятора.

ООО "Гаджибей" в октябре 2014 года предоставило Нацбанку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который "ПриватБанку" выдали до его национализации, сообщили в НБУ.

По данным издания НВ, ООО "Гаджибей" выступило залогодателем по кредиту рефинансирования на сумму 20,9 млн грн.

В релизе сказано, что ООО "Гаджибей" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка". В связи с этим НБУ подал иск в Хозяйственный суд Одесской области, чтобы взыскать залоговое имущество и погасить задолженность.

Однако в 2018 году суд первой инстанции, а в конце 2019-го и апелляционный отклонили иск Нацбанка.

"Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов "ПриватБанка", – сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке не согласны с решением Верховного Суда. Пресс-служба регулятора подчеркнула, что Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество с финансовых и имущественных поручителей.

"Оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы "ПриватБанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств", – заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук.

В Facebook пресс-служба НБУ добавила, что суду понадобилось около минуты пребывания в совещательной комнате, чтобы вынести это решение.

Общий объем задолженности "ПриватБанка" по кредитам рефинансирования составляет 7,6 млрд грн, сообщили в регуляторе.

"ПриватБанк" был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в НБУ сообщали, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

"Экономическая правда" 22 ноября написала, что Международный валютный фонд потребовал от Украины ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам, чтобы гарантировать, что "ПриватБанк" не вернут Коломойскому.

11 декабря Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы". Правительство предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства нормой, которая запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения. Это, в частности, сделает невозможным возврат "ПриватБанка" Коломойскому.