Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

В НБУ сообщили, что суд взыскал в их пользу с компании Коломойского более 100 млн грн

В Нацбанке Украины рассказали, что Хозсуд Львовской области удовлетворил их иск по поводу кредита, взятого в 2014 году в "ПриватБанке" компанией "Днепрметаллсервис", которая связана с бизнесменом Игорем Коломойским.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд удовлетворил иск НБУ
Суд удовлетворил иск НБУ
Фото: bank.gov.ua

16 января Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) и взыскал более 100 млн грн с компании "Днепрметаллсервис". Об этом 21 января проинформировал сайт Нацбанка.

"Суд... в полном объеме удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки, связанного с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским, ОАО "Днепрметаллсервис". Указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. м² и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся "ПриватБанку" до национализации", – сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что суд принял такое решение в связи с тем, что "Днепрметаллсервис" не выполнил взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка". В суд Нацбанк обратился в мае 2018 года.

"В целом суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения", – рассказали в НБУ.

"ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года. До этого одним из совладельцев банка был Коломойский.

Теги: НБУ, Игорь Коломойский, ПриватБанк, залог, Львовская область, ипотека, кредиты, Нацбанк, имущество, иск, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Концерт "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
Концерт "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
Maruv показала фигуру в купальнике
Maruv показала фигуру в купальнике
  Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Аудио
  Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Аудио
Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах
Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS