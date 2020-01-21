В НБУ сообщили, что суд взыскал в их пользу с компании Коломойского более 100 млн грн

В Нацбанке Украины рассказали, что Хозсуд Львовской области удовлетворил их иск по поводу кредита, взятого в 2014 году в "ПриватБанке" компанией "Днепрметаллсервис", которая связана с бизнесменом Игорем Коломойским.

16 января Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) и взыскал более 100 млн грн с компании "Днепрметаллсервис". Об этом 21 января проинформировал сайт Нацбанка.

"Суд... в полном объеме удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки, связанного с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским, ОАО "Днепрметаллсервис". Указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. м² и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся "ПриватБанку" до национализации", – сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что суд принял такое решение в связи с тем, что "Днепрметаллсервис" не выполнил взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка". В суд Нацбанк обратился в мае 2018 года.

"В целом суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения", – рассказали в НБУ.

"ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года. До этого одним из совладельцев банка был Коломойский.